1. Marissa Nadler — Dying Breed2. Marissa Nadler — Famous Blue Raincoat3. Bent — Tired Of The Show4. Bent — Waiting For You5. Bellmer Dolls — Push! Push!6. Bellmer Dolls — L`Condition Humaine7. Arthur H — La Fille De L`est8. Arthur H — Le Baiser De La Lune9. Marissa Nadler — Sylvia10. Marissa Nadler — Bird On Your Grave