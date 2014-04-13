Булат Окуджава 0

1. Молитва («Пока земля еще вертится...»)

2. Грузинская песня («Виноградную косточку...»)

3. Бери шинель, пошли домой

4. Ах, что-то мне не верится... (стихи)

5. Капли Датского Короля

6. Песенка об утраченных надеждах (Людмила Гурченко и Зиновий Гердт)

7. Надежда белою рукою.... (Владимир Качан)

8. Серенада Пьеро

9. Ваше Величество Женщина

10. Горит пламя не чадит (Борис Гребенщиков)

11. Маленький оркестрик (Андрей Шестопалов и ансамбль Марка де Люшека)

12. Old Jacket (Regina Spektor)

13. Настоящих людей так немного (Борис Гребенщиков)

14. Я пишу исторический роман

15. Пиратская лирическая

16. Я вновь повстречался с надеждой

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