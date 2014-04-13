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Булат Окуджава
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Выпуск 1 добавлен 13.04.14 07:18
1. Молитва («Пока земля еще вертится...»)
2. Грузинская песня («Виноградную косточку...»)
3. Бери шинель, пошли домой
4. Ах, что-то мне не верится... (стихи)
5. Капли Датского Короля
6. Песенка об утраченных надеждах (Людмила Гурченко и Зиновий Гердт)
7. Надежда белою рукою.... (Владимир Качан)
8. Серенада Пьеро
9. Ваше Величество Женщина
10. Горит пламя не чадит (Борис Гребенщиков)
11. Маленький оркестрик (Андрей Шестопалов и ансамбль Марка де Люшека)
12. Old Jacket (Regina Spektor)
13. Настоящих людей так немного (Борис Гребенщиков)
14. Я пишу исторический роман
15. Пиратская лирическая
16. Я вновь повстречался с надеждой
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Ежемесячный сайд-проект о людях, которые стали историей.
Выходит с 13 апреля 2014 года
Подкастов: 2
Последняя запись: 13 апреля 2014 года
Грани разума. Научно-популярные истории. Выпуск 51 добавлен 13.09.16 16:00
Радиус Вселенной Выпуск 65 добавлен 13.07.16 18:34
Радиус Вселенной Выпуск 63 добавлен 08.07.16 20:02
Только у нас Выпуск 868 добавлен 25.05.16 18:05
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Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!
LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами
Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.