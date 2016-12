01. Guther - Statements02. Guther - Trick Or Treat03. Lee Hazlewood - Sacrifice04. Lee Hazlewood - The First Song Of The Day05. Susanna & The Magical Orchestra - Crazy, Crazy Nights06. Susanna & The Magical Orchestra - Enjoy The Silence07. Sabahat Akkiraz & Orient Expressions - Gil Fidan Kirilir08. Sabahat Akkiraz & Orient Expressions - Mevlam Cok Dert Vermis09. Ms. John Soda - Hands10. Ms. John Soda - No. One