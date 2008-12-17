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Тёмная сторона Луны. Обзор № 498
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Выпуск 498 добавлен 14.01.12 12:46
Обзор №498
1. Belle and Sebastian — I Want The World To Stop
2. Belle and Sebastian — Sunday`s Pretty Icons
3. Thievery Corporation — Culture of Fear
4. Thievery Corporation — Stargazer
5. Peter Murphy — The Prince and Old Lady Shade
6. Peter Murphy — Never Fall Out
7. Blondie — Mother
8. Blondie — Wipe Off My Sweat
9. Current 93 — Permission
10. Current 93 — Jasmine
11. Eleanor Friedberger — Inn of The Seventh Ray
12. Eleanor Friedberger — I Won`t Fall Apart On You Tonight
13. Burial — Street Halo
14. Burial — Stolen Dog
15. Tom Waits — Satisfied
16. Tom Waits — Tell Me
17. Cocorosie — The Moon Ask The Crow
18. Cocorosie — Lemonade
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обращений: 547
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.