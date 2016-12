Новые выпуски «ТСЛ» Тёмная сторона Луны. Обзор № 498 0 Обзор №498



1. Belle and Sebastian — I Want The World To Stop

2. Belle and Sebastian — Sunday`s Pretty Icons

3. Thievery Corporation — Culture of Fear

4. Thievery Corporation — Stargazer

5. Peter Murphy — The Prince and Old Lady Shade

6. Peter Murphy — Never Fall Out

7. Blondie — Mother

8. Blondie — Wipe Off My Sweat

9. Current 93 — Permission

10. Current 93 — Jasmine

11. Eleanor Friedberger — Inn of The Seventh Ray

12. Eleanor Friedberger — I Won`t Fall Apart On You Tonight

13. Burial — Street Halo

14. Burial — Stolen Dog

15. Tom Waits — Satisfied

16. Tom Waits — Tell Me

17. Cocorosie — The Moon Ask The Crow

