1. Chairlift — Sidewalk Safari2. Chairlift — Amanaemonesia3. Ty Segall — Goodbye Bread4. Ty Segall — My Head Explodes5. Grace Jones — This Is Dub6. Grace Jones — Well Well Dub7. I Blame Coco — Please Rewind8. I Blame Coco — Only Love Can Break Your Heart9. Marc Ribot — Delancey Waltz10. Marc Ribot — Radio