1. Florence and The Machine — Breaking Down2. Florence and The Machine — What The Water Gave Me3. Tindersticks — Slippin` Shoes4. Tindersticks — The Fire Of Autumn5. Mad Professor — Spa Dub6. Mad Professor — Open Door Dub7. Exitmusic — The Modern Age8. Exitmusic — The Silence9. Kuedo — Onset (Escapism)10. Kuedo — Truth Flood11. Florence and The Machine — All This and Heaven Too