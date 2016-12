1. Nacho Umbert & La Compañia — Colorete Y Quitasueño2. Grimes — Oblivion3. Grimes — Be A Body4. Hidden Orchestra — Windfall (Maddslinky rmx)5. Rome — Le Châtiment du Traître6. Rome — La Rose et la Hache7. Maddslinky feat. Tawiah — Further Away8. Plearn Promdan — Kosok Tee Det9. Riem Daranoi — Jai Tem10. Sroeng Santi — Kuen Kuen Lueng Lueng11. Damon & Naomi — And You Are There