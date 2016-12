1. Anna Calvi — Blackout2. Anna Calvi — First We Kiss3. Kindness — Cyan4. Mogwai — Rano Pano5. Mogwai — George Square Thatcher Death Party6. Burial — Loner7. Asian Dub Foundation — A New London Eye8. Asian Dub Foundation — In Another Life9. Duo 505 — Taxi Nach Leipzig10. Anna Kashfi — Your Baby11. Anna Kashfi — String Loop