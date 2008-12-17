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Тёмная сторона Луны. Обзор № 511
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Выпуск 511 добавлен 04.06.12 06:27
Обзор №511
1. Anna Calvi — Blackout
2. Anna Calvi — First We Kiss
3. Kindness — Cyan
4. Mogwai — Rano Pano
5. Mogwai — George Square Thatcher Death Party
6. Burial — Loner
7. Asian Dub Foundation — A New London Eye
8. Asian Dub Foundation — In Another Life
9. Duo 505 — Taxi Nach Leipzig
10. Anna Kashfi — Your Baby
11. Anna Kashfi — String Loop
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обращений: 599
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
Подписчиков:
Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!
LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
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Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.