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Новые выпуски «ТСЛ»

Тёмная сторона Луны. Обзор № 513

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Выпуск 513 добавлен 29.06.12 18:39
Обзор №513

1. Beach House — New Year
2. Beach House — Whishers
3. Joey Ramone — Going Nowhere Fast
4. Joey Ramone — Party Line
5. Ellen Allien — Wish
6. Ellen Allien — Huibuh
7. Maanzaad — Ik Wist Van Niets
8. Maanzaad — Habibi
9. Orsten — Fleur Blanche
10. Orsten — Cuts From The Past

Скачать mp3-файл (34.5 Мб, 96 kbps)
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»

Выходит с 17 декабря 2008 года
Автор: Тёмная сторона Луны

Подкастов: 225

Подписчиков: 29

Последняя запись: 11 декабря 2016 года

  1. Уроки истории
    Подкаст о памятных исторических событиях.
  2. Открытая Книга
    Аудиокниги и аудиостатьи, рассчитанные на широкую аудиторию. .
  3. Профилактика – ньюсмейкинг
  4. Дело о еде
  5. Открытый доступ. Любимые книги.
    В этой ленте собраны интересные аудиокниги и аудиостатьи самых разных жанров и направлений для широкой аудитории слушателей.
  6. Грани разума. Научно-популярные истории.
    Грани разума. Научно-популярные истории.
  7. SMM Today
  8. Программы «Радио 7 на семи холмах»
  9. Радио Европа Плюс
  10. Провод для разговора
  11. Sexy Lounge
  12. Тест-драйв
    Впечатления об автомобилях Сергея Стиллавина и его друзей.
  13. Есть или нет?
  14. Брендятина
    Истории мировых брендов.
  15. Города и герои
  16. Собаки Павлова
    Доктор Давид на страже вашего здоровья.
  17. Школа молодых отцов
    Это должен знать каждый!
  18. Профилактика Онлайн
    «Профилактика» – уже хорошо известный публике шоу-бренд.
  19. Царь
  20. Шоу Утром
    Стиллавин и его бригада анализируют со слушателями текущие события.
  21. Валенки – НИИ
  22. ТАСС уполномочен заявить
    Неизвестные факты из истории стран мира.
  23. До 16 и младше
    Мир глазами ребенка
  24. Московские окна
  25. Наш технический Генин
  26. Модель Для Сборки
    Радиопостановки Влада Коппа.
  27. Ивановы - новинки кино
  28. Ивановы - суд
  29. Ивановы - умом по...
  30. Живые: без лишних слов
    Только музыка из программы "Живые".
  31. Народный продюсер
    Избранные треки из одноименного шоу.
  32. Женщина. Руководство по эксплуатации
    Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов обсуждают всё о женщинах.
  33. 8 марта
  34. Живые: полная версия программы
    Разговорно-музыкальное шоу Семена Чайки.
  35. Поздний ужин
    "Поздний ужин" с Игорем Ружейниковым и известным кулинаром, ресторатором Игорем Бухаровым.
  36. Валенки – Любимец публики
  37. Радио 1928 (Радио ФК Кубань)
  38. Спортивно-аналитическое радио Марафон
  39. Радио ФК Торпедо (Москва)
  40. Радио Студенческий баскетбол
  41. Клуб покупателей
    Руководство для покупателя: как принимать только правильные решения.
  42. Радио Богатырь
  43. Пятый аргумент
  44. Секретные файлы русского рока
    Веселые инсайды из жизни рок-музыкантов.
  45. Особый случай
    Обсуждаем общественно резонансные темы.
  46. Опытные на кухне / OK
  47. Уникальный спортивный архив
  48. Профилактика
  49. Ladywaks
    Брейкс-эфир на Радио Рекорд.
  50. Радио Регби
  51. Среда Джаза с Давидом Голощекиным
    Знаменитый петербургский музыкант рассказывает про джаз.
  52. Stereoзвук
    Подкаст о современной электронной музыке.
  53. Мужская триГОНометрия
    Рассуждения уставших мужчин.
  54. Мужчина на кухне
    «Мужчина на кухне». Устно и вкусно!
  55. Дело предубежденного попугая
    Классический детектив Эрла Гарднера в озвучке.
  56. Новости спорта "Зимние игры"
  57. Перченый Питер
    Аудиогид по Санкт-Петербургу.
  58. Altera pars
  59. Новости Науки и Техники
    Подробности последних открытий и достижений.
  60. STARтуем - все о играх
  61. Рунетология
    Аналитическая программа «Рунетология».
  62. РадиоСтранствия
    Это личный дневник журналистки Маши Веселовой.
  63. Сага о форсайте
    Будущее глазами очевидца.
  64. Рунет сегодня
    Программа о главных событиях российского интернета.
  65. Тори
    Авторское прочтение книги Ильи Чёрта - "Тори".
  66. Аудиобуквы
    Писатель и сценарист Александр Бачило читает свои произведения.
  67. Альманах фантастики
    Цикл рассказов для поклонников фантастики.
  68. Календарь (Евгений Стаховский)
  69. Не фантастические горизонты
    Научно-популярный аудиожурнал.
  70. Дело о мрачной девушке
    Аудиокнига "Дело о мрачной девушке".
  71. ПКИО – Аллея
  72. Аудиокнига "Пещера" (Марина и Сергей Дяченко)
    Лучший роман фантастов Марины и Сергея Дяченко.
  73. ПКИО – Радиоприёмная
  74. Откровенно про IT карьеризм
    Программа о построении карьеры в IT-сферах.
  75. Радио Хоккей на траве
  76. MediaFresh
    Программа о мире публичных коммуникаций.
  77. Профилактика – ЖЗЛ
  78. Профилактика - Дорожный просвет
  79. Шрек Ильич Гоголь
  80. Serenity.Podcast
  81. Профитроли – Квест
  82. Профитроли – Соцопрос
  83. KeddroCast
    Мы против унылых и сухих обзоров гаджетов и новостей!
  84. Профитроли - ТОП10
  85. Профитроли - Школьная анкета
  86. KIF.fm
  87. Radio Grinch
    Авторская программа Дениса aka Radio Grinch.
  88. Пандем
    Главный роман украинских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко.
  89. Берись и делай
    Программа о том, как создать бизнес без стартового капитала.
  90. Модные штучки
  91. Deep House Cafe
  92. Главрадио
  93. Как жить долго и счастливо
    Ответы и полезные советы о том, "Как жить долго и счастливо"!
  94. Признаки Времени
    Программа об искусстве и творчестве.
  95. Время доверия
    Авторский проект протоиерея Всеволода Чаплина.
  96. Подкаст журнала «Джаз.Ру»
    Авторский подкаст о джазе.
  97. Electroshock
    Двухчасовое авторское радио-шоу Руслан Севера.
  98. Персонажи
    Герои города Питера.
  99. Евгеника
  100. Правовед
    Правовые аспекты нашей жизни.
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Обсуждают сейчас rss
amlet вчера в 08:26
Это ML!

Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...

21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!

Сергей, Вы перепутали ширк и джахилию

LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.

Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...

SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами

Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...

alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.

Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.
Обо все понемногу. IT мошенники не дремлет. Приятного прослушивания! )

starec 19.12.16 20:56
Dagashi Kashi

Это я не смотрел и точно не буду. Надеюсь в следующий раз тебе повезет больше.
Спасибо за труд.