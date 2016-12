1. Best Coast — The Only Place2. Best Coast — No One Like You3. Anstam — Bitten By The Snake4. Anstam — Stone Cold Hug5. New Age Steppers — Love Me Nights6. New Age Steppers — Musical Terrorists7. The Caretaker — Libet`s Delay8. The Caretaker — Camaraderie At Arms Length9. YACHT — One Step10. YACHT — Tripped An Fell In Love