1. Bat For Lashes — Glass2. Bat For Lashes — Daniel3. Black Francis — Garbage Heap4. Black Francis — When They Сome To Murder Me5. Clogs — Voisins6. Clogs — 5-47. Andy Palacio & The Garifuna Collective — Miami8. Andy Palacio & The Garifuna Collective — Baba (Father)9. Ratatat — Wildcat10. Ratatat — Loud Pipes11. Bat For Lashes — Pearl`s Dream12. Bat For Lashes — The Big Sleep