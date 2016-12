1. Сансара — Танцы2. motorama — The Empty Bed3. АукцЫон — Хомба4. Punk TV — Phantom5. Sonic Death — Сейчас6. Сансара — Гений7. Nocow — You Better No One8. Hmot — Guitar9. Ifwe — Моё Побережье10. Аквариум — Назад в Архангельск11. Сансара — Облака