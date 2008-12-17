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Если бесконечность заменить на семёрку
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Выпуск 522 добавлен 15.10.12 13:57
1. «Зима» («Воробьиная оратория», 1995)
2. «Синяя блуза» («Насекомая культура», LP 1987, CD 1997)
3. Фрагмент альбома «Утренние упражнения в Ореховом домике» (1987, CD 2001)
4. «Сердце+орган». Фрагмент музыки к спектаклю «Каприччио» (1986, CD 2000)
5. Фрагмент саундтрека «Комплекс невменяемости» (1992 CD 1998)
6. Фрагмент саундтрека «Два капитана-2» (1993, CD 1998)
7. Фрагмент саундтрека «Над темной водой» (1994)
8. «Вот сверчок, вот стручок» («Детский альбом», CD 1998)
9. Романс на стихи Аполлона Григорьева из спектакля Сергея Соловьева по пьесе Антона Чехова «Чайка». («Just opera», СD 1997)
10. «Последний вальс» («Just opera», СD 1997)
11. «Невеста крумхорна» («Опера богатых», LP 1991, CD 2000)
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
Грани разума. Научно-популярные истории. Выпуск 51 добавлен 13.09.16 16:00
Радиус Вселенной Выпуск 65 добавлен 13.07.16 18:34
Радиус Вселенной Выпуск 63 добавлен 08.07.16 20:02
Только у нас Выпуск 868 добавлен 25.05.16 18:05
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Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
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LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами
Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.