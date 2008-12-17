Если бесконечность заменить на семёрку 0

1. «Зима» («Воробьиная оратория», 1995)

2. «Синяя блуза» («Насекомая культура», LP 1987, CD 1997)

3. Фрагмент альбома «Утренние упражнения в Ореховом домике» (1987, CD 2001)

4. «Сердце+орган». Фрагмент музыки к спектаклю «Каприччио» (1986, CD 2000)

5. Фрагмент саундтрека «Комплекс невменяемости» (1992 CD 1998)

6. Фрагмент саундтрека «Два капитана-2» (1993, CD 1998)

7. Фрагмент саундтрека «Над темной водой» (1994)

8. «Вот сверчок, вот стручок» («Детский альбом», CD 1998)

9. Романс на стихи Аполлона Григорьева из спектакля Сергея Соловьева по пьесе Антона Чехова «Чайка». («Just opera», СD 1997)

10. «Последний вальс» («Just opera», СD 1997)

11. «Невеста крумхорна» («Опера богатых», LP 1991, CD 2000)

Facebook Twitter Вконтакте