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Новые выпуски «ТСЛ»

Если бесконечность заменить на семёрку

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Выпуск 522 добавлен 15.10.12 13:57
1. «Зима» («Воробьиная оратория», 1995)
2. «Синяя блуза» («Насекомая культура», LP 1987, CD 1997)
3. Фрагмент альбома «Утренние упражнения в Ореховом домике» (1987, CD 2001)
4. «Сердце+орган». Фрагмент музыки к спектаклю «Каприччио» (1986, CD 2000)
5. Фрагмент саундтрека «Комплекс невменяемости» (1992 CD 1998)
6. Фрагмент саундтрека «Два капитана-2» (1993, CD 1998)
7. Фрагмент саундтрека «Над темной водой» (1994)
8. «Вот сверчок, вот стручок» («Детский альбом», CD 1998)
9. Романс на стихи Аполлона Григорьева из спектакля Сергея Соловьева по пьесе Антона Чехова «Чайка». («Just opera», СD 1997)
10. «Последний вальс» («Just opera», СD 1997)
11. «Невеста крумхорна» («Опера богатых», LP 1991, CD 2000)

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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»

Выходит с 17 декабря 2008 года
Автор: Тёмная сторона Луны

Подкастов: 225

Подписчиков: 29

Последняя запись: 11 декабря 2016 года

  1. Уроки истории
    Подкаст о памятных исторических событиях.
  2. Открытая Книга
    Аудиокниги и аудиостатьи, рассчитанные на широкую аудиторию. .
  3. Профилактика – ньюсмейкинг
  4. Дело о еде
  5. Открытый доступ. Любимые книги.
    В этой ленте собраны интересные аудиокниги и аудиостатьи самых разных жанров и направлений для широкой аудитории слушателей.
  6. Грани разума. Научно-популярные истории.
    Грани разума. Научно-популярные истории.
  7. SMM Today
  8. Программы «Радио 7 на семи холмах»
  9. Радио Европа Плюс
  10. Провод для разговора
  11. Sexy Lounge
  12. Тест-драйв
    Впечатления об автомобилях Сергея Стиллавина и его друзей.
  13. Есть или нет?
  14. Брендятина
    Истории мировых брендов.
  15. Города и герои
  16. Собаки Павлова
    Доктор Давид на страже вашего здоровья.
  17. Школа молодых отцов
    Это должен знать каждый!
  18. Профилактика Онлайн
    «Профилактика» – уже хорошо известный публике шоу-бренд.
  19. Царь
  20. Шоу Утром
    Стиллавин и его бригада анализируют со слушателями текущие события.
  21. Валенки – НИИ
  22. ТАСС уполномочен заявить
    Неизвестные факты из истории стран мира.
  23. До 16 и младше
    Мир глазами ребенка
  24. Московские окна
  25. Наш технический Генин
  26. Модель Для Сборки
    Радиопостановки Влада Коппа.
  27. Ивановы - новинки кино
  28. Ивановы - суд
  29. Ивановы - умом по...
  30. Живые: без лишних слов
    Только музыка из программы "Живые".
  31. Народный продюсер
    Избранные треки из одноименного шоу.
  32. Женщина. Руководство по эксплуатации
    Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов обсуждают всё о женщинах.
  33. 8 марта
  34. Живые: полная версия программы
    Разговорно-музыкальное шоу Семена Чайки.
  35. Поздний ужин
    "Поздний ужин" с Игорем Ружейниковым и известным кулинаром, ресторатором Игорем Бухаровым.
  36. Валенки – Любимец публики
  37. Радио 1928 (Радио ФК Кубань)
  38. Спортивно-аналитическое радио Марафон
  39. Радио ФК Торпедо (Москва)
  40. Радио Студенческий баскетбол
  41. Клуб покупателей
    Руководство для покупателя: как принимать только правильные решения.
  42. Радио Богатырь
  43. Пятый аргумент
  44. Секретные файлы русского рока
    Веселые инсайды из жизни рок-музыкантов.
  45. Особый случай
    Обсуждаем общественно резонансные темы.
  46. Опытные на кухне / OK
  47. Уникальный спортивный архив
  48. Профилактика
  49. Ladywaks
    Брейкс-эфир на Радио Рекорд.
  50. Радио Регби
  51. Среда Джаза с Давидом Голощекиным
    Знаменитый петербургский музыкант рассказывает про джаз.
  52. Stereoзвук
    Подкаст о современной электронной музыке.
  53. Мужская триГОНометрия
    Рассуждения уставших мужчин.
  54. Мужчина на кухне
    «Мужчина на кухне». Устно и вкусно!
  55. Дело предубежденного попугая
    Классический детектив Эрла Гарднера в озвучке.
  56. Новости спорта "Зимние игры"
  57. Перченый Питер
    Аудиогид по Санкт-Петербургу.
  58. Altera pars
  59. Новости Науки и Техники
    Подробности последних открытий и достижений.
  60. STARтуем - все о играх
  61. Рунетология
    Аналитическая программа «Рунетология».
  62. РадиоСтранствия
    Это личный дневник журналистки Маши Веселовой.
  63. Сага о форсайте
    Будущее глазами очевидца.
  64. Рунет сегодня
    Программа о главных событиях российского интернета.
  65. Тори
    Авторское прочтение книги Ильи Чёрта - "Тори".
  66. Аудиобуквы
    Писатель и сценарист Александр Бачило читает свои произведения.
  67. Альманах фантастики
    Цикл рассказов для поклонников фантастики.
  68. Календарь (Евгений Стаховский)
  69. Не фантастические горизонты
    Научно-популярный аудиожурнал.
  70. Дело о мрачной девушке
    Аудиокнига "Дело о мрачной девушке".
  71. ПКИО – Аллея
  72. Аудиокнига "Пещера" (Марина и Сергей Дяченко)
    Лучший роман фантастов Марины и Сергея Дяченко.
  73. ПКИО – Радиоприёмная
  74. Откровенно про IT карьеризм
    Программа о построении карьеры в IT-сферах.
  75. Радио Хоккей на траве
  76. MediaFresh
    Программа о мире публичных коммуникаций.
  77. Профилактика – ЖЗЛ
  78. Профилактика - Дорожный просвет
  79. Шрек Ильич Гоголь
  80. Serenity.Podcast
  81. Профитроли – Квест
  82. Профитроли – Соцопрос
  83. KeddroCast
    Мы против унылых и сухих обзоров гаджетов и новостей!
  84. Профитроли - ТОП10
  85. Профитроли - Школьная анкета
  86. KIF.fm
  87. Radio Grinch
    Авторская программа Дениса aka Radio Grinch.
  88. Пандем
    Главный роман украинских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко.
  89. Берись и делай
    Программа о том, как создать бизнес без стартового капитала.
  90. Модные штучки
  91. Deep House Cafe
  92. Главрадио
  93. Как жить долго и счастливо
    Ответы и полезные советы о том, "Как жить долго и счастливо"!
  94. Признаки Времени
    Программа об искусстве и творчестве.
  95. Время доверия
    Авторский проект протоиерея Всеволода Чаплина.
  96. Подкаст журнала «Джаз.Ру»
    Авторский подкаст о джазе.
  97. Electroshock
    Двухчасовое авторское радио-шоу Руслан Севера.
  98. Персонажи
    Герои города Питера.
  99. Евгеника
  100. Правовед
    Правовые аспекты нашей жизни.
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Обсуждают сейчас rss
amlet вчера в 08:26
Это ML!

Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...

21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!

Сергей, Вы перепутали ширк и джахилию

LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.

Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...

SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами

Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...

alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.

Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.
Обо все понемногу. IT мошенники не дремлет. Приятного прослушивания! )

starec 19.12.16 20:56
Dagashi Kashi

Это я не смотрел и точно не буду. Надеюсь в следующий раз тебе повезет больше.
Спасибо за труд.