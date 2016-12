Новые выпуски «ТСЛ» Настанут холода 0 1. Настанут холода ::: Музыка Александра Михайлова, поёт Олег Меньшиков

2. Колодники ::: Музыка Александра Гречанинова, поёт Алёша Дмитриевич. Алёша Дмитриевич LP «Табак», 1976 г.

3. Среди миров ::: музыка А.Вертинского, исп. гр. «Аквариум». Аквариум LP «История Аквариума. Том 3», 1991 г.

4. Мне тебя уже не надо ::: музыка М.Тариевердиева, поёт Полина Агуреева

5. Мне нравится ::: музыка М.Тариевердиева, исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.

6. Сомнение ::: музыка Д.Тухманова, поёт Людмила Барыкина. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.

7. Romance (Однообразные мелькают...) ::: музыка Н.Носкова, англ. текст М.Алмонда, поёт М.Алмонд. Marc Almond CD «Heart on the Snow», 2003 г.

8. Good Night ::: музыка Д.Тухманова, поёт Мехрдад Бади. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.

9. Ах, какой был яркий день ::: музыка Н.Парфенюка, исп. В.Гафт, перевод Дины Орловской

10. Grethen ::: музыка и исполнение Нины Хаген. Nina Hagen CD «Street», 1991 г.

11. Я ехал к вам ::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»

12. Не спрашивай, зачем ::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»

13. Мария ::: музыка и исп. Александр Градский. Александр Градский LP «Флейта и рояль», 1986 г.

14. Бобэоби ::: Музыка и исполнение «Хвост и Аукцыон». CD «Жилец вершин», 1995 г.

15. Клён ::: Музыка народная, исп. гр. «Чайф». Чайф CD «48», гр. 2003

16. Опера ::: Музыка и исп. Сергей Курёхин. Сергей Курёхин CD «Just Opera», 1997 г.

17. Собачье сердце ::: Музыка и исп. гр. «Агата Кристи». Агата Кристи LP «Коварство и любовь», 1989 г.

18. Неужели не я (От окраины к центру) ::: Музыка и исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.

