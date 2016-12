1. My Brightest Diamond — High Low Middle2. My Brightest Diamond — Reaching Through to the Other Side3. Stereo MC`s — Boy4. Stereo MC`s — Far Out Feeling5. Saint Etienne — Over the Border6. Saint Etienne — When I Was Seventeen7. The Orb & Lee «Scratch» Perry — Ball of Fire8. The Orb & Lee «Scratch» Perry — Man in the Moon9. Marissa Nadler — Love Again, There is a Fire10. Marissa Nadler — The Wrecking Ball Company