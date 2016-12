1. High Places — Year Off2. High Places — Dry Lake3. A.A. Bondy — Highway Fewers4. A.A. Bondy — The Twist5. The Dynamics — Little Pablo6. The Dynamics — Bring Me Up7. Wim Mertens — According To The Real8. Wim Mertens — Zusammensetzen9. Bodies Of Water — Mary, Don`t You Weep10. Bodies Of Water — Like A Stranger11. Gavin Friday — Able12. Gavin Friday — It`s All Ahead Of You