И летает голова то вверх, то вниз... 0

1. Гиперболоид («Железные мантры» 2008)

2. Мракобесие и джаз («Мракобесие и джаз» 2007)

3. Мы, как трепетные птицы («Харакири» 1991)

4. Игла («Певец декаданса» 2012)

5. Я — пущенная стрела («Харакири» 1991)

6. Глаза очерчены углём («Стекло» 1998)

7. Афродита из пены и щёлочи («Пить электричество» 1999)

8. Фиолетово-чёрный («Египтянин» 2001)

9. Смутные дни («Жень-шень» 1996)

10. Королевство кривых («Королевство кривых» 2005)

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