1. Justin Townes Earle — Maria2. Justin Townes Earle — Moving On3. Burning Hearts — Into The Wilderness4. Burning Hearts — Burn, Burn, Burn5. Datune — Nos Vies6. Datune — Money7. Non — Turn Me On, Dead Man8. Non — Warm Leatherette9. The Brandt Brauer Frick Ensemble — Bop10. The Brandt Brauer Frick Ensemble — Pretend11. Spell — Johnny, Remember Me12. Spell — This Little Bird