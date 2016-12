Вспоминая Боба 0

01. Bob Marley — Soul Captives

02. Bob Marley — Trench Town Rock

03. Bob Marley — 400 Years

04. Bob Marley — No Woman, No Cry

05. Bob Marley — Small Axe

06. Bob Marley — Simmer Down

07. Bob Marley — No Sympathy

08. Bob Marley — Root, Rock, Reggae

09. Bob Marley — Rastaman Live Up

10. Bob Marley — Who The Cap Fit

11. Bob Marley — Africa Unite

12. Bob Marley — Iron Lion Zion

13. Bob Marley — Jamming

14. Bob Marley — So Much Trouble In The World

