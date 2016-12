1. Miss Kittin & The Hacker — 1000 Dreams2. Miss Kittin & The Hacker — Ray Ban3. The Rosebuds — Life Like4. The Rosebuds — Another Way In5. Mercan Dede feat. Zerina Cokoj — Moj Dilbere Kud Se Seces6. Jadranka Stojakovic feat. Miro — Kad Ja Podoh Na Bentbasu7. Infantjoy — Leaving Somewhere With Someone8. Infantjoy — Absence9. Infantjoy & Tunng — Arrival (Here)