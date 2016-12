1. Lonely Drifter Karen — Three Colors Red2. Lonely Drifter Karen — Comet3. Barry Adamson — Destination4. Barry Adamson — The Sun and the Sea5. Madness — La Luna6. Madness — Never Knew Your Name7. Saltillo — If Wishes Were Catholics8. Saltillo — Forced Vision9. Оле Лукойе — Ankara Karachi10. Оле Лукойе — Children11. Оле Лукойе — Zagoralos