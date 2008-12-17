|
|
|
|
Брызги шампанского
0
Выпуск 537 добавлен 03.05.13 08:47
Пришла весна, и первый год эфирной жизни проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают самому подходящему ко времени года музыкальному стилю — танго.
В первой передаче цикла вы услышите лучшие образцы танго, дающие представление об истоках, истории и классике стиля, знаменитых авторах и исполнителях, легендах российского танго, современных направлениях жанра и многом другом, что не оставит вас равнодушными.
1. Оркестр Хосе Люкьеси. Брызги шампанского
2. Nat King Cole. El Choclo
3. Grace Jones. I’ve seen that face before (Libertango)
4. Павел Михайлов. Тебя здесь нет
5. Sophie Solomon. Burnt By The Sun
6. Annikki Tähti. Pieni Sydän
7. Can. Tango Whiskeyman
8. Gotan Projekt. Tu Misterio
9. Zbigniew Preisner. Tango (True Colours Blanc)
10. Владимир Трошин. Скажите почему
11. Loreena McKennit. Tango To Evora
Скачать mp3-файл (37.5 Мб, 96 kbps)
обращений: 316
|
Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
Подписчиков:
Последняя запись: 11 декабря 2016 года
Грани разума. Научно-популярные истории. Выпуск 51 добавлен 13.09.16 16:00
Радиус Вселенной Выпуск 65 добавлен 13.07.16 18:34
Радиус Вселенной Выпуск 63 добавлен 08.07.16 20:02
Только у нас Выпуск 868 добавлен 25.05.16 18:05
|
Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!
LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами
Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.