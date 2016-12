Брызги шампанского 0

Пришла весна, и первый год эфирной жизни проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают самому подходящему ко времени года музыкальному стилю — танго.



В первой передаче цикла вы услышите лучшие образцы танго, дающие представление об истоках, истории и классике стиля, знаменитых авторах и исполнителях, легендах российского танго, современных направлениях жанра и многом другом, что не оставит вас равнодушными.



1. Оркестр Хосе Люкьеси. Брызги шампанского

2. Nat King Cole. El Choclo

3. Grace Jones. I’ve seen that face before (Libertango)

4. Павел Михайлов. Тебя здесь нет

5. Sophie Solomon. Burnt By The Sun

6. Annikki Tähti. Pieni Sydän

7. Can. Tango Whiskeyman

8. Gotan Projekt. Tu Misterio

9. Zbigniew Preisner. Tango (True Colours Blanc)

10. Владимир Трошин. Скажите почему

11. Loreena McKennit. Tango To Evora

