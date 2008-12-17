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Танго втроём
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Выпуск 540 добавлен 03.05.13 08:59
Пришла весна, и первый год эфирной жизни проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают самому подходящему ко времени года музыкальному стилю — танго.
Во второй передаче цикла вы услышите лучшие образцы танго, дающие представление об истоках, истории и классике стиля, знаменитых авторах и исполнителях, легендах российского танго, современных направлениях жанра и многом другом, что не оставит вас равнодушными.
01. Оркестр Франциско Канаро. Мано о мано
02. Astor Piazzolla. Prologue
03. Astor Piazzolla. Milonga Pircaresque
04. Ute Lemper. Youkali. Tango-Habanera
05. Cesaria Evora. Ausencia
06. Carlos Gardel. La Cumparsita
07. Оркестр Марека Вебера. Цыган
08. Петр Лещенко. Черные глаза
09. Александр Вертинский. Танго Магнолия
10. Вадим Козин. Не уходи
11. Богдан Веселовский. Бывали дни
12. Rudolf Stambolla & Anida Take. Flutur / Елена Бускина. Албанское танго
13. Мегаполис. Супертанго
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
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alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.