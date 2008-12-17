Танго втроём 0

Пришла весна, и первый год эфирной жизни проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают самому подходящему ко времени года музыкальному стилю — танго.



Во второй передаче цикла вы услышите лучшие образцы танго, дающие представление об истоках, истории и классике стиля, знаменитых авторах и исполнителях, легендах российского танго, современных направлениях жанра и многом другом, что не оставит вас равнодушными.



01. Оркестр Франциско Канаро. Мано о мано

02. Astor Piazzolla. Prologue

03. Astor Piazzolla. Milonga Pircaresque

04. Ute Lemper. Youkali. Tango-Habanera

05. Cesaria Evora. Ausencia

06. Carlos Gardel. La Cumparsita

07. Оркестр Марека Вебера. Цыган

08. Петр Лещенко. Черные глаза

09. Александр Вертинский. Танго Магнолия

10. Вадим Козин. Не уходи

11. Богдан Веселовский. Бывали дни

12. Rudolf Stambolla & Anida Take. Flutur / Елена Бускина. Албанское танго

13. Мегаполис. Супертанго

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