1. Ladyhawke — Sunday Drive2. Ladyhawke — Cellophane3. Calexico — Sinner in the Sea4. Calexico — Fortune Teller5. Calexico — Algiers6. Zita Swoon Group — A Ni Baara7. Zita Swoon Group — Tasuma / Ji8. Heartless Bastards — Parted Ways9. Heartless Bastards — Got to Have Rock`n`Roll10. Yagya feat. Elisabet Eyporsdottir — Gabriel11. Yagya — The Phantom of Us