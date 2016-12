Эта программа вышла накануне 1 мая, праздника Весны и Труда (как теперь это называется). Поэтому мы вместе с Алексеем Репиным решили посвятить её песням соответствующей тематики. Причем, этот выпуск не стал очередной главой нашего совместного спецпроекта «Русские Поют», скорее, он просто тематический. Ниже можно прочитать рецензии на некоторые пластинки, треки из которых вошли в плейлист.1. David Bowie — How Does The Grass Grow?2. David Bowie — Working Class Hero3. Rodríguez — Rich Folks Hoax4. Don Fardon — Indian Reservation5. Lluis Llach — L’estaca6. Quilapayun — El Pueblo Unido7. L’albinu — Bella Ciao8. Maria Farantouri — To Tragoudi Tis Enotitas