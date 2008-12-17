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David Bowie, Rodríguez, Don Fardon, Lluis Llach, Quilapayun, L’albinu и Maria Farantouri
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Выпуск 543 добавлен 08.06.13 08:34
Эта программа вышла накануне 1 мая, праздника Весны и Труда (как теперь это называется). Поэтому мы вместе с Алексеем Репиным решили посвятить её песням соответствующей тематики. Причем, этот выпуск не стал очередной главой нашего совместного спецпроекта «Русские Поют», скорее, он просто тематический. Ниже можно прочитать рецензии на некоторые пластинки, треки из которых вошли в плейлист.
Обзор № 543
1. David Bowie — How Does The Grass Grow?
2. David Bowie — Working Class Hero
3. Rodríguez — Rich Folks Hoax
4. Don Fardon — Indian Reservation
5. Lluis Llach — L’estaca
6. Quilapayun — El Pueblo Unido
7. L’albinu — Bella Ciao
8. Maria Farantouri — To Tragoudi Tis Enotitas
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Выходит с 17 декабря 2008 года
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