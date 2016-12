1. The Strokes — Welcome to Japan2. The Strokes — 80`s Comedown Machine3. Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra — Grown Man Cry4. Amanda Palmer feat. Grand Theft Orchestra — Want It Back5. Webcam Hi Fi feat. Faye Houston — Sweetest Sound6. Webcam Hi Fi feat. El Fata — Oooh Noo7. Grasscut — A Mysterious Disappearance8. Grasscut — Blink in the Night9. Invisible People — Hear a Dog Bark10. Invisible People — Dasein