1. Paul Banks — Over My Shoulder2. Paul Banks — Young Again3. Cooly G — Good Times4. Cooly G — Trouble5. IAMX — Walk With The Noise6. IAMX — Sorrow7. Takana Zion — Abada8. Takana Zion — Emmanuel9. Ane Brun — These days10. Ane Brun — Worship