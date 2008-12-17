|
|
|
|
Grand Duchy, Olga Kouklaki, Daughn Gibson, Hilary Hahn & Hauschka, Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor и Lenka
0
Выпуск 551 добавлен 10.08.13 05:59
Обзор № 551
1. Grand Duchy — Shady
2. Grand Duchy — Where Is John Frum
3. Olga Kouklaki — Antivirus
4. Olga Kouklaki feat. Liset Alea — Hollow Lives
5. Daughn Gibson — Phantom Rider
6. Daughn Gibson — Franco
7. Hilary Hahn & Hauschka — North Atlantic
8. Hilary Hahn & Hauschka — Krakow
9. Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor — Live Your Culture
10. Cedric «Congo» Myton meets Mad Professor — Time to Work It Out
11. Lenka — After the Winter
12. Lenka — Two Heartbeats
Скачать mp3-файл (38.6 Мб, 96 kbps)
обращений: 595
|
Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
Подписчиков:
Последняя запись: 11 декабря 2016 года
Грани разума. Научно-популярные истории. Выпуск 51 добавлен 13.09.16 16:00
Радиус Вселенной Выпуск 65 добавлен 13.07.16 18:34
Радиус Вселенной Выпуск 63 добавлен 08.07.16 20:02
Только у нас Выпуск 868 добавлен 25.05.16 18:05
|
Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!
LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами
Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.