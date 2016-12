Новые выпуски «ТСЛ» Оле Лукойе, Moon Far Away и Hapanasasa 0 Эта программа — первая часть цикла «Разные голоса одной Земли», посвященного музыкантам, работающим в стилистике «этно» (в самом широком смысле этого многогранного понятия). Все они в своем творчестве используют корневой фолк и элементы традиционной народной музыки различных культур.



Так получилось, что в этом году творческой группе «ТСЛ» удалось побеседовать с участниками сразу трёх подобных коллективов. Обо всех были сделаны подробные сюжеты в телевизионных версиях программы и, наконец, пришло время для радио-рассказа о них в рамках одного отведенного часа. Таким образом, получилась первая часть тематического этно-цикла.



Вместе с моим частым соавтором и соведущим Алексеем Репиным вскоре мы представим и вторую часть, где пойдет о творчестве Yat-Kha и Хуун-Хуур-Ту. А сегодня в нашей программе: Оле Лукойе из Питера, Moon Far Away из Архангельска и Hapanasasa из Казахстана.

play

pause / Реклама в подкастах - Soundirect.ru Скачать mp3-файл (41.0 Мб, 96 kbps) обращений: 356

Facebook Twitter Вконтакте



Разместить плеер (код плеера) Flash плеер <iframe name="embeddedPlayer" scrolling="no" style="border: none; overflow: hidden; width:452px; height: 53px;" src="http://podfm.ru/getplayer/pod/?rss=http%3A%2F%2Fdmoon.podfm.ru%2Fpodcasts%2F158%2Frss.xml&channel=embeddedplayer" ></iframe> Скопируйте этот код и вставьте его без изменений на ваш сайт Подписаться на все выпуски QR-код RSS RSS