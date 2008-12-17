Хуун-Хуур-Ту и Yat-Kha. 0

Вторую часть нашего нового специального цикла «Разные голоса одной Земли», который посвящен творчеству современных российских музыкантов, работающих с традиционными народными музыкальными стилями, мы решили назвать «Сердце Азии». Сегодняшним выпуском приглашаем вас в Тыву, где работают всемирно известные музыкальные коллективы «Хуун-Хуур-Ту» и «Yat-Kha».

Facebook Twitter Вконтакте