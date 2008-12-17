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The Sounds, The Sounds, Fenech-Soler, Bosnian Rainbows, Capital Cities и Get Well Soon
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Выпуск 557 добавлен 17.11.13 19:52
Обзор № 557
1. Dumme Jungs — Epic
2. The Sounds — The No Song
3. The Sounds — Better Off Dead
4. The Sounds — Weekend
5. Fenech-Soler — In Our Blood
6. Bosnian Rainbows — The Eye Fell In Love
7. Bosnian Rainbows — I Cry For You
8. Capital Cities — Patience Gets Us Nowhere Fast
9. Capital Cities — Kangaroo Court
10. Get Well Soon — Roland, I Feel You
11. Get Well Soon — A Gallows
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обращений: 552
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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21.12.16 22:31
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SkaneBy 20.12.16 16:06
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Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.