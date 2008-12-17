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Впечатления-2013
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Выпуск 564 добавлен 09.02.14 12:23
Сегодняшняя программа будет состоять из песен, которые больше всего запомнились мне — как автору и ведущему — в уходящем году. Они разные по настроению и стилям, но абсолютно все выдержали неоднократное прослушивание и хуже казаться не стали.
Некоторые не из альбомов 2013 года, но такой цели при составлении плейлиста не ставилось. О большинстве релизов, содержащих эти треки, можно прочитать в архивах сайта.
1. Omd «Dresden»
2. Editors «Sugar»
3. Moon Far Away «Олюшка»
4. Olga Kouklaki «Antivirus»
5. James Levy & The Blood Red Rose «Give Me Happiness»
6. Madness «Never Knew Your Name»
7. The Tiger Lillies «Gutter»
8. Low «Just Make It Stop»
9. The Uchpochmack «Mistress»
10. Б.Г. «Не было такой и не будет»
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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