1. Baskerville — Penguin Love2. Baskerville — Gun for Hire3. Pixies — Magdalena4. Pixies — Snakes5. oOooOO — Stay Here6. oOooOO — Without Your Love7. Allah-Las — Sacred Sands8. Allah-Las — Catalina9. New Zion Trio — Pinkus10. New Zion Trio — Zion Heights