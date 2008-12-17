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Признание в любви
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Выпуск 569 добавлен 13.04.14 07:18
Это не будут прямые обращения менестреля-мужчины к женщине в стиле безусловно хороших, но заезженных «Лейлы», «Дилайлы», «Мишель» и т. д. Не будет и штампованной, картонной любви: всё-таки сильные чувства и взаимоотношения чаще бывают совсем не просты и безоблачны...
1. The Doors — L.A. Woman
2. Leonard Cohen — I`m Your Man
3. Булат Окуджава — Про Ваньку Морозова (исполняет БГ)
4. Marc Almond — A Lover Spurned
5. Tom Waits — Green Grass
6. Александр Вертинский — Попугай Флобер (исполняет БГ)
7. David Byrne — Girls On My Mind
8. Element Of Crime — Mit Dir Allien
9. Creedence Clearwater Revival — I Put A Spell On You
10. Reijo Tajpale — Jäi Vöstä Muisto Vain
11. Андрей Миронов — У Дороги На Краю
12. Iggy Pop — Et Si Tu N`Existais Pas
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
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