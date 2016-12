Новые выпуски «ТСЛ» Признание в любви 0 Это не будут прямые обращения менестреля-мужчины к женщине в стиле безусловно хороших, но заезженных «Лейлы», «Дилайлы», «Мишель» и т. д. Не будет и штампованной, картонной любви: всё-таки сильные чувства и взаимоотношения чаще бывают совсем не просты и безоблачны...





1. The Doors — L.A. Woman

2. Leonard Cohen — I`m Your Man

3. Булат Окуджава — Про Ваньку Морозова (исполняет БГ)

4. Marc Almond — A Lover Spurned

5. Tom Waits — Green Grass

6. Александр Вертинский — Попугай Флобер (исполняет БГ)

7. David Byrne — Girls On My Mind

8. Element Of Crime — Mit Dir Allien

9. Creedence Clearwater Revival — I Put A Spell On You

10. Reijo Tajpale — Jäi Vöstä Muisto Vain

11. Андрей Миронов — У Дороги На Краю

12. Iggy Pop — Et Si Tu N`Existais Pas

play

pause / Реклама в подкастах - Soundirect.ru Скачать mp3-файл (42.3 Мб, 96 kbps) обращений: 229

Facebook Twitter Вконтакте



Разместить плеер (код плеера) Flash плеер <iframe name="embeddedPlayer" scrolling="no" style="border: none; overflow: hidden; width:452px; height: 53px;" src="http://podfm.ru/getplayer/pod/?rss=http%3A%2F%2Fdmoon.podfm.ru%2Fpodcasts%2F173%2Frss.xml&channel=embeddedplayer" ></iframe> Скопируйте этот код и вставьте его без изменений на ваш сайт Подписаться на все выпуски QR-код RSS RSS