1. Austra — What We Done2. Austra — Home3. Placebo — Scene of the Crime4. Placebo — Too Many Friends5. Marissa Nadler — Was It a Dream?6. Marissa Nadler — Firecrackers7. Wanderers — No Dreams8. Wanderers — Little Bit Frightening9. Jozef Van Wissem & SQURL — Only Lovers Left Alive10. Jozef Van Wissem & SQURL feat. Zola Jesus — In Templum Dei11. Yasmine Hamdan — Deny12. Yasmine Hamdan — Aleb