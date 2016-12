1. Marc Almond — Tasmanian Tiger2. Marc Almond — Worship Me Now3. Dapayk & Padberg — Drowning Inside You4. Dapayk & Padberg — No Words5. Arctic Monkeys — Fireside6. Arctic Monkeys — Do I Wanna Know7. Mellow Mood — Inna Jamaica8. Mellow Mood — You Don`t Know9. John Harle & Marc Almond — The Labyrynth Of Limehouse10. John Harle & Marc Almond — The Vampire Of Highgate