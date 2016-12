1. Jessy Lanza — 57850212. Fhloston Paradigm feat. Rachel Claudio — Never Defeated3. Interpol — All The Rage Back Home4. Interpol — Tidal Wave5. Family Fodder — Vampyre On My Mind6. Family Fodder — The Pain Won`t Go7. Juan Atkins & Moritz Von Oswald — Treehouse8. Juan Atkins & Moritz Von Oswald — Digital Forest9. Rachel Zeffira — Break The Spell10. Rachel Zeffira — Star