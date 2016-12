1. CocoRosie — After The Afterlife2. CocoRosie — Tears For Animals3. CocoRosie — Villain4. Robert Plant and The Sensational Space Shifters — House Of Love5. Robert Plant and The Sensational Space Shifters — Up On The Hollow Hill (Understanding Arthur)6. Tinavie — Bullets7. Tinavie — Hey You8. Woodkid — The Great Escape9. Woodkid — I Love You10. Clannad — Tobar An tSaoil11. Clannad — Vellum