1. Motorama — Corona2. Motorama — Heavy Wave3. SWANN — It Don`t Ryme4. SWANN — Show Me Your Love5. Boban and Marko Markovic Orchestra — Balkan Karavan6. Boban and Marko Markovic Orchestra — Čaje Šukarije7. Neon Neon — The Jaguar8. Neon Neon — Ciao Feltrinelli9. Distance, Light & Sky — Cold Summer Wood10. Distance, Light & Sky — Son