1. Emika — My Heart Bleeds Melody2. Emika — Miracles3. Paolo Nutini — Let Me Down Easy4. Paolo Nutini — One Day5. Pinkshinyultrablast — Holy Forest6. Pinkshinyultrablast — Umi7. Black Roots — Bad Mind8. Black Roots — Carnival9. Sapphire Slows — Dry Fruits10. Sapphire Slows — Third Party11. L. Piere — Sad Laugh12. L. Piere — The Grief That Doesn`t Speak