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Martin Gore, Blondie, The Fall, Current 93, Marc Almond, The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, Irmin Schmidt и Theodor Bastard
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Выпуск 600 добавлен 29.07.15 14:15
Обзор № 600
1. Martin Gore — Pinking
2. Martin Gore — Crowly
3. Blondie — A Rose by Any Name
4. Blondie — Rave
5. The Fall — Venice with the Girls
6. Current 93 — Those Flowers Grew
7. Marc Almond — Zipped Black Leather Jacket
8. Nick Cave, Iggy Pop and Thurston Moore — Nobody`s Cite
9. The Amder Lights and Xanthe Waite — Kitty Ina Moonlight
10. Irmin Schmidt — Geisterlied
11. Irmin Schmidt — Le Weekend
12. Theodor Bastard — Umbraya Erze
13. Theodor Bastard — Ветви
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
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