Новые выпуски «ТСЛ» Martin Gore, Blondie, The Fall, Current 93, Marc Almond, The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, Irmin Schmidt и Theodor Bastard 0 Обзор № 600



1. Martin Gore — Pinking

2. Martin Gore — Crowly

3. Blondie — A Rose by Any Name

4. Blondie — Rave

5. The Fall — Venice with the Girls

6. Current 93 — Those Flowers Grew

7. Marc Almond — Zipped Black Leather Jacket

8. Nick Cave, Iggy Pop and Thurston Moore — Nobody`s Cite

9. The Amder Lights and Xanthe Waite — Kitty Ina Moonlight

10. Irmin Schmidt — Geisterlied

11. Irmin Schmidt — Le Weekend

12. Theodor Bastard — Umbraya Erze

