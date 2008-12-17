|
|
|
|
Phantogram, King Creosote, Mad Professor, Trampled Under Foot и Artur H et Nicolas Repac
0
Выпуск 603 добавлен 17.09.15 17:31
Обзор № 603
1. Phantogram — Nothing But Trouble
2. Phantogram — Howling At The Moon
3. King Creosote — Largs
4. King Creosote — One Floor Down
5. Mad Professor — Lil Lopez
6. Mad Professor — Brikama Market
7. Trampled Under Foot — You Never Really Loved Me
8. Trampled Under Foot — I Didn’t Try
9. Artur H et Nicolas Repac — Lettre à Nora, 2 décembre 1909
10. Artur H et Nicolas Repac — L’amour (Part 1)
Скачать mp3-файл (33.9 Мб, 96 kbps)
обращений: 351
|
Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
Подписчиков:
Последняя запись: 11 декабря 2016 года
Грани разума. Научно-популярные истории. Выпуск 51 добавлен 13.09.16 16:00
Радиус Вселенной Выпуск 65 добавлен 13.07.16 18:34
Радиус Вселенной Выпуск 63 добавлен 08.07.16 20:02
Только у нас Выпуск 868 добавлен 25.05.16 18:05
|
Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
21.12.16 22:31
Программа «Виват История» отвечает на вопросы слушателей!
LEDI88 21.12.16 17:00
Кризис! Что делать? Oy-li знает.
Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
Теория и практика управления интернет-проектами
Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.