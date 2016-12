1. Boozoo Bajou — Sign2. Boozoo Bajou — Kinder Ohne Strom3. Friendly Fires — Paris4. Friendly Fires feat Au Revoir Simone — Paris (Aeroplane remix)5. The One Ensemble — Shapes Disguized As Sizes6. The One Ensemble — Smok7. David Kitt — Sleep8. David Kitt — Say No More9. Maghrebika & Bill Laswell — Babour10. Maghrebika & Bill Laswell — Kafa11. Dillinger Girl & «Baby Face» Nelson — Love12. Dillinger Girl & «Baby Face» Nelson — Super Believe