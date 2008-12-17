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Dave Gahan & Soulsavers, Jean-Michel Jarre, Archie Bronson Outfit, Natural Numbers и 2:54
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Выпуск 607 добавлен 23.11.15 17:04
Обзор № 607
1. Dave Gahan & Soulsavers — All Of This and Nothing
2. Dave Gahan & Soulsavers — Don’t Cry
3. Jean-Michel Jarre — Travelator (part 2)
4. Jean-Michel Jarre — Rely On Me
5. Archie Bronson Outfit — We Are Floating
6. Archie Bronson Outfit — In White Relief
7. Natural Numbers — Every Man Get His Blessing
8. Natural Numbers — Stars No Moon
9. 2:54 — The Monaco
10. 2:54 — Pyro
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
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LEDI88 21.12.16 17:00
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Всем привет! А меня порадовал позитивный настрой Екатерины Уколовой. Создается впечатление, что она знает, о чем говорит, и это здорово!)) Еще я согласна по поводу кризиса, в этот период можно обогнать конкурентов и мы...
SkaneBy 20.12.16 16:06
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Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.