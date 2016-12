1. Dave Gahan & Soulsavers — All Of This and Nothing2. Dave Gahan & Soulsavers — Don’t Cry3. Jean-Michel Jarre — Travelator (part 2)4. Jean-Michel Jarre — Rely On Me5. Archie Bronson Outfit — We Are Floating6. Archie Bronson Outfit — In White Relief7. Natural Numbers — Every Man Get His Blessing8. Natural Numbers — Stars No Moon9. 2:54 — The Monaco10. 2:54 — Pyro