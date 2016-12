Новые выпуски «ТСЛ» Keith Richards, Metric, Beirut, Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry, Richard Hawley и НОМ 0 Обзор № 610



Всем привет! Данный выпуск новогодне-рождественский, но никаких итогов подводить я не буду. Плейлист № 610 составлен так, что в него (в основном) попали новые произведения артистов, неоднократно уже появлявшихся в программе. Все они с именем, все давно и заслуженно любимы. В этом и будет заключаться наш меломанский праздник.



1. Keith Richards — Heartstopper

2. Keith Richards — Suspicious

3. Metric — Lie, Lie, Lie

4. Metric — For Kicks

5. Beirut — No No No

6. Beirut — August Holland

7. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Soul Fire Dub

8. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Power To Mr. Perry

9. Richard Hawley — Long Time Down

10. Richard Hawley — The World Looks Down

11. НОМ — 2700

12. НОМ — Вкус Алкоголя Всем привет! Данный выпуск новогодне-рождественский, но никаких итогов подводить я не буду. Плейлист № 610 составлен так, что в него (в основном) попали новые произведения артистов, неоднократно уже появлявшихся в программе. Все они с именем, все давно и заслуженно любимы. В этом и будет заключаться наш меломанский праздник.1. Keith Richards — Heartstopper2. Keith Richards — Suspicious3. Metric — Lie, Lie, Lie4. Metric — For Kicks5. Beirut — No No No6. Beirut — August Holland7. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Soul Fire Dub8. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Power To Mr. Perry9. Richard Hawley — Long Time Down10. Richard Hawley — The World Looks Down11. НОМ — 270012. НОМ — Вкус Алкоголя

play

pause / Реклама в подкастах - Soundirect.ru Скачать mp3-файл (42.5 Мб, 96 kbps) обращений: 376

Facebook Twitter Вконтакте



Разместить плеер (код плеера) Flash плеер <iframe name="embeddedPlayer" scrolling="no" style="border: none; overflow: hidden; width:452px; height: 53px;" src="http://podfm.ru/getplayer/pod/?rss=http%3A%2F%2Fdmoon.podfm.ru%2Fpodcasts%2F216%2Frss.xml&channel=embeddedplayer" ></iframe> Скопируйте этот код и вставьте его без изменений на ваш сайт Подписаться на все выпуски QR-код RSS RSS