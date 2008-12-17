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Keith Richards, Metric, Beirut, Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry, Richard Hawley и НОМ
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Выпуск 610 добавлен 02.01.16 09:22
Обзор № 610
Всем привет! Данный выпуск новогодне-рождественский, но никаких итогов подводить я не буду. Плейлист № 610 составлен так, что в него (в основном) попали новые произведения артистов, неоднократно уже появлявшихся в программе. Все они с именем, все давно и заслуженно любимы. В этом и будет заключаться наш меломанский праздник.
1. Keith Richards — Heartstopper
2. Keith Richards — Suspicious
3. Metric — Lie, Lie, Lie
4. Metric — For Kicks
5. Beirut — No No No
6. Beirut — August Holland
7. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Soul Fire Dub
8. Mad Professor & The Robotiks feat. Lee «Scratch» Perry — Power To Mr. Perry
9. Richard Hawley — Long Time Down
10. Richard Hawley — The World Looks Down
11. НОМ — 2700
12. НОМ — Вкус Алкоголя
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
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