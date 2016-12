1. Diamond Version feat. Neil Tennant — Were You There2. Monolake — Ghosts3. Monolake — Lilith4. Dasha Rush — Sleep Ballade5. Dasha Rush — Lucy In The Sky, Lost Diamonds6. Хуун-Хуур-Ту — Remembering Ulaatai River7. Хуун-Хуур-Ту — Eki Attar8. Bocca Al Lupo — Baci, P