1. The Raveonettes — Killer in the Streets2. The Raveonettes — Sisters3. Tindersticks — Were We Once Lovers4. Tindersticks — We Are Dreamers!5. Prince Fatty Meets Nostalgia 77 — Medicine Chest Dub6. Prince Fatty Meets Nostalgia 77 — Seven Nation Army Dub7. СерьГа — Ромео и Джульетта8. СерьГа — Хоровод9. SPC ECO — Daylight10. SPC ECO — Alone