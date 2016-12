1. Alex Kelman — PLTS2. Alex Kelman — Rain3. Alex Kelman — Egor Starshinov4. See-I — Knowledge Shine Bright5. See-I — Queen of Sheba6. PJ Harvey — The Ministry Of Defence7. PJ Harvey — The Orange Monkey8. Gang of Four — Broken Talk9. Gang of Four — Isle of Dogs10. Objekt — Ratchet11. Objekt — Dogma12. Tuxedomoon — Triumphant Procession