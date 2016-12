1. Cosines — Nothing More Than a Feeling2. Cosines — Walking Away3. Leonard Cohen — Leaving the Table4. Leonard Cohen — It Seemed the Better Way5. Leonard Cohen — Steer Your Way6. Dub Inc — Better Run7. Dub Inc feat. New Kingston — Today8. John Lurie National Orchestra — Ignore the Beast9. John Lurie National Orchestra — Men with Sticks10. Githead — Today