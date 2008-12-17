Leonard Cohen 0

По иронии судьбы альбом «You Want It Darker», который был главным в предыдущем нашем выпуске, теперь-то уж точно стал последним посланием Леонарда Коэна. Все попытки словесно отсрочить неминуемое оказались напрасными. Великий канадец в некотором смысле повторил невесёлый сценарий Дэвида Боуи. Сегодня я решил ещё раз упомянуть о новой пластинке Коэна, частично заменив песни в плейлисте, чтобы совсем уж не повторяться — но основная часть программы будет другой.

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